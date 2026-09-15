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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорошко о мужчинах в синхронном плавании: «Мне интересно смотреть смешанные дуэты. А вот к мужскому соло не привыкла»

Двукратная чемпионка мира Майя Дорошко высказалась о мужчинах в синхронном плавании. «Определенно им стоит попробовать.

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