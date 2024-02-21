Путин: более 4,5 тысяч школ капитально отремонтировали с 2022 года

Известия/СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ Глобальное обновление школ полным ходом идет по всей России. Программа капитального ремонта стартовала еще в 2022 году, и с этого момента проект охватил уже 4,5 тысячи учебных заведений.
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