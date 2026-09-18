Иван Дементьев: участие в выборах — ответственность за будущее страны

Заместитель председателя правительства Архангельской области, курирующий образование, культуру и науку, проголосовал дистанционно и рассказал о подготовке избирательных участков в учреждениях образования и культуры.
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