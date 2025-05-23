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Мода и Шоу-бизнес

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Ольга Бузова показала фигуру в красном бикини в Доминикане

Ольга Бузова показала фигуру в красном бикини в Доминикане

Ольга Бузова находится в Доминикане на съемках нового сезона одного из телепроектов. Большую часть времени ведущая работает в кадре, однако она находит время и для занятий спортом, а также прогулок по побережью.

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