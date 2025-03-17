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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Sky Sports разослал Каррагеру, Кину и другим экспертам письма с призывом не делать «поспешных суждений» о вердикте по делу о 115 нарушениях «Ман Сити». Канал предупредил, что решение могут обжаловать

Как сообщает Daily Mail, перед вынесением вердикта по делу о 115 финансовых нарушений «Манчестер Сити», который, как ожидается, будет оглашен в течение месяца, телеканал направил сотрудникам электронные письма с призывами «воздержаться от поспешных выводов» и «придерживаться фактов».

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