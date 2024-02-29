Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях по физике и химии в МЭШ

Они нужны для проведения виртуальных лабораторных работ в 7-9 классах Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила жителям города о появлении новых интерактивных тетрадей по химии и физике в библиотеке МЭШ.