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SPORT24.ru

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У Мбаппе уже 11 голевых действий на ЧМ-2026. Такой статистики не было с 1970 года

У Мбаппе уже 11 голевых действий на ЧМ-2026. Такой статистики не было с 1970 года

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом за последние 56 лет, который принял участие как минимум в 11 голах на одном чемпионате мира.

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