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Мощный и неожиданный авиаудар по нашей территории: сокрушительный план Запада против России

Мощный и неожиданный авиаудар по нашей территории: сокрушительный план Запада против России

«Военная мыль», журнал военного ведомства, описала приблизительный сценарий нападения Запада на Россию, предполагается, что это может быть мощный ракетно - авиационный удар и локальные, более мелкие атаки.

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Комментарии
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Нина Прыгун
и что дальше?
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12 час.
нл
николай лебедев
Если дебилизм западенцев и наглоскунсов победит разум-не будет ничего, только обоженная планета.
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12 час.
Нина Прыгун
вот и я о том
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12 час.

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