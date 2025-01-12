Боец ВС РФ с ударным дроном уничтожил скрытый пулеметный расчет ВСУ

Министерство обороны РФ Оператор беспилотников рядовой Кирилл Яковлев во время штурма укрепленных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков сумел определить скрытое местоположение вражеского пулеметного расчета и уничтожить его, направив на точку дрон.
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