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Боец ВС РФ с ударным дроном уничтожил скрытый пулеметный расчет ВСУ

Боец ВС РФ с ударным дроном уничтожил скрытый пулеметный расчет ВСУ

Министерство обороны РФ Оператор беспилотников рядовой Кирилл Яковлев во время штурма укрепленных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков сумел определить скрытое местоположение вражеского пулеметного расчета и уничтожить его, направив на точку дрон.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Герои
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22 час.
Виктор Хрипушин
Кирилл молодец герой. Читаешь и думаешь, что он один такой на весь фронт. Ну а остальные, где сдались, что ли.
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21 час.

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