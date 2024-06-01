«Давайте подписывайте, это же так просто». Лавров предложил Украине единственное условие окончания СВО

NEWS.ru/Сергей ПетровСегодня 914 прочитали Автор: Валентин Меликов Россия открыта к мирным переговорам, однако до тех пор, пока у власти в Киеве и Вашингтоне остаются «партии войны», перспектив у них нет, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
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