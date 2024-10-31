TOI: Трамп просил Нетаньяху завершить войну в Газе к его приходу в Белый дом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попросил главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху закончить боевые действия в Газе к моменту его возвращения в Белый дом в случае победы на выборах.
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