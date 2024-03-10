"В стране есть кто-то выше Путина?" Раз такие высокие чины занялись темой, это неспроста. Это уже серьезно Вы конечно в курсе филипповой "постирушки".
"Уже серьезно!" Спикеры обеих палат вжарили насчет "прачечной"
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
В нашей стране в вопросах культуры выше президента заслуженный пургоносец Песков. Надеюсь после выборов Песков перестанет находиться у трона
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3 час.
ГС
Галина Соколова
Всех этих голых наказать рублем, не допускать до выступлений. Снять все рекламы. Позор для страны, где внутри такая пропаганда разврата!
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3 час.
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