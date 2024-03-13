«Командиры ВСУ: Мы не продержимся долго» — Spiegel

Украинские командиры заявили немецкому изданию Der Spiegel, что ВСУ не продержатся долго Офицеры ВСУ рассказали о ситуации на разных участках фронта и большинство из них сходятся во мнении, что из-за недостаточного снабжения практически все подразделения вынуждены экономить боеприпасы.
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