«Командиры ВСУ: Мы не продержимся долго» — Spiegel

Украинские командиры заявили немецкому изданию Der Spiegel, что ВСУ не продержатся долго Офицеры ВСУ рассказали о ситуации на разных участках фронта и большинство из них сходятся во мнении, что из-за недостаточного снабжения практически все подразделения вынуждены экономить боеприпасы.