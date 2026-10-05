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Царьград

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Петербург передал Кубе три скорые и «Ладу Искру» для провинций

Петербург передал Кубе три скорые и «Ладу Искру» для провинций

Гуманитарный груз из Санкт-Петербурга, включающий три машины скорой помощи и автомобиль «Лада Искра», передан Кубе на церемонии в родильном доме имени Гонсалеса Коро в Гаване.

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