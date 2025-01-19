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«Алиев надавил на газ и промахнулся»: Самая важная игра в карьере — раскрыта настоящая причина тройного хамства в адрес России: Новости СВО, к утру 19 января 2025 г.

«Алиев надавил на газ и промахнулся»: Самая важная игра в карьере — раскрыта настоящая причина тройного хамства в адрес России: Новости СВО, к утру 19 января 2025 г.

Свежие новости СВО к утру 19.01.25 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 19 января 2025 года.

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