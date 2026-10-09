"За рулем" раскритиковал пикап Changan Hunter Plus за жесткую подвеску и отсутствие подогревов

Автоэксперт «За рулем» Иль Хлебушкин протестировал новую версию пикапа Changan Hunter Plus с турбодизелем 2.
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Ну мне кажется он все таки выделил главное что должно быть в таких машинах - высокий ресурс двигателя,Ю повышенная грузоподъемность, пр сниженном расходе топлива. А например, про сокращение сокращение зимних опций комфорта - я бы не стал считать это плохо реально. Дело в том, что снижение нагрузки на генератор и бортовую сеть дизеля очень важно для легкого запуска в экстремальные морозы.