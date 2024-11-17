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Мир устал от конфликта на Украине, — МИД Индии

Мир устал от конфликта на Украине, — МИД Индии

Мир устал от конфликта на Украине и ждет его разрешения, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на «Саммите лидеров», организованном газетой Hindustan Times.

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