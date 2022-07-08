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Захарова заявила о мейнстриме на встрече глав МИД G20 бойкотировать Россию

Захарова заявила о мейнстриме на встрече глав МИД G20 бойкотировать Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "бойкот" России любой ценой на встрече министров иностранных дел стран G20, даже если это вызвало смех у окружающих, стал мейнстримом.

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