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Двигатели для неба: 80 лет ОКБ Климова. Продолжение

Двигатели для неба: 80 лет ОКБ Климова. Продолжение

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Продолжение. Начало здесь ОКБ расширяет горизонты В 1962 году в ОКБ-117 влился коллектив ОКБ-466, который специализировался на разработке ракетных двигателей.

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