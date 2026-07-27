Двигатели для неба: 80 лет ОКБ Климова. Продолжение

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Продолжение. Начало здесь ОКБ расширяет горизонты В 1962 году в ОКБ-117 влился коллектив ОКБ-466, который специализировался на разработке ракетных двигателей.
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