В Сербии на футбольном матче почтили память жертв трагедии в Белгороде

На баскетбольном матче в Сербии почтили память погибших при атаках украинских боевиков в Белгороде. Во время матча «Црвена Звезда» - «Партизан» болельщики на трибунах подняли баннер, на котором было написано «Белгород, мы с тобой».
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