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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о российском футболе: «Когда петушок клюнул, начинаем про развитие говорить. Что мешало 20 лет назад развиваться?»

Мостовой о российском футболе: «Когда петушок клюнул, начинаем про развитие говорить. Что мешало 20 лет назад развиваться?»

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово «развиваться»? Что мешало развиваться 20 лет назад? Развиваться надо всю жизнь.

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