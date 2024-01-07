Мостовой о российском футболе: «Когда петушок клюнул, начинаем про развитие говорить. Что мешало 20 лет назад развиваться?»

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово «развиваться»? Что мешало развиваться 20 лет назад? Развиваться надо всю жизнь.
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