В рамках акции «Солдат правопорядка» сотрудники полиции в Херсонской области провели лекцию для школьников

В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции сотрудники ОМВД России «Генический» провели профориентационную беседу с учениками Генической школы № 3.
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