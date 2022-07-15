В России создан аналог самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма»

Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев подтвердил, что в России силами компании Biocad создан аналог самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма».
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