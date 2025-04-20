Создан новый тип кубитов на основе искусственных атомов

Новый тип кубитов на основе искусственных атомов который позволит развивать российские технологии в микроэлектронике и спинтронике, создали сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им.
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