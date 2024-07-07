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DELIA закружила Петербург: погода в городе изменится от тепла к шторму за один день

DELIA закружила Петербург: погода в городе изменится от тепла к шторму за один день

В Северной столице в силу вступает влияние нового циклона, который в корне изменит погоду. Так, после знойной жары, доходящей до +30°C, в Петербурге, а также на западе Ленобласти ожидается резкое ухудшение погоды.

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