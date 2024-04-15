Более 18 тысяч МСП зарегистрировано в Подмосковье с начала года

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, с начала текущего года в регионе наблюдается значительный рост числа субъектов малого и среднего бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии