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Свежие комментарии

Вера Пономарёва стала главой Онежского округа

Вера Пономарёва стала главой Онежского округа

Об этом накануне сообщил портал окружной администрации.На очередной сессии Собрания депутатов Онежского округа Архангельской области подавляющим большинством голосов на должность главы округа была избрана Вера Яковлевна Пономарева.

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