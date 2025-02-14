Вера Пономарёва стала главой Онежского округа

Об этом накануне сообщил портал окружной администрации.На очередной сессии Собрания депутатов Онежского округа Архангельской области подавляющим большинством голосов на должность главы округа была избрана Вера Яковлевна Пономарева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии