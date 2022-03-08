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Представлены новые версии iPhone 13 и iPhone 13 Pro в цветах Green и Alpine Green соответственно

Представлены новые версии iPhone 13 и iPhone 13 Pro в цветах Green и Alpine Green соответственно

Во время сегодняшнего мероприятия Apple компания представила новые цвета для своих смартфонов iPhone 13 и 13 Pro.

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