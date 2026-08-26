НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

113 подписчиков

В Иркутске обновят пешеходную зону в 130-м квартале до 15 октября

В 130-м квартале Иркутска стартовали работы по замене тротуарной плитки. Новое покрытие появится на пешеходном променаде от Бабра до «Круга желаний», а также на площади, где установлен арт-объект в виде люка, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии