В Иркутске обновят пешеходную зону в 130-м квартале до 15 октября

В 130-м квартале Иркутска стартовали работы по замене тротуарной плитки. Новое покрытие появится на пешеходном променаде от Бабра до «Круга желаний», а также на площади, где установлен арт-объект в виде люка, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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