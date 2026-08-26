В Иркутске обновят пешеходную зону в 130-м квартале до 15 октября

В 130-м квартале Иркутска стартовали работы по замене тротуарной плитки. Новое покрытие появится на пешеходном променаде от Бабра до «Круга желаний», а также на площади, где установлен арт-объект в виде люка, сообщили в пресс-службе городской администрации.