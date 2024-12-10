ByteDance и TikTok просят апелляционный суд временно заблокировать закон о продаже или запрете

В понедельник компании ByteDance и TikTok подали экстренное ходатайство в апелляционный суд с просьбой временно заблокировать закон, запрещающий TikTok в США, если социальная сеть не избавится от китайской собственности до 19 января.
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