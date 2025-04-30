Песков сообщил о стремлении продлить обязательную продажу валютной выручки

При этом востребованность данного механизма в данный момент не настолько велика Срок действия требования об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров планируется продлить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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