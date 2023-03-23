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В Барнауле назвали дату начала работы садоводческих маршрутов в 2023 году

В Барнауле назвали дату начала работы садоводческих маршрутов в 2023 году

В Барнауле назвали дату начала работы садоводческих маршрутов в 2023 году Расписание опубликуют позже В Барнауле запустить регулярные садоводческие маршруты планируется 15 апреля, работать они будут до 16 октября включительно, сообщили в мэрии.

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