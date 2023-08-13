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Ди Джей Стюард примет участие в тренировочном лагере «Бостона»

Выпускник университета Дьюк защитник Ди Джей Стюард (21 год, 188 см) подписал контракт с «Бостоном» на время тренировочного лагеря.

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