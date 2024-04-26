Названо число жертв пожара в хостеле на юго-востоке Москвы

Стали известны подробности пожара, случившегося в хостеле на юго-востоке Москвы в пятницу вечером. Фото: Геннадий Черкасов Стали известны подробности пожара, случившегося в хостеле на юго-востоке Москвы в пятницу вечером.
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