Раппопорт и Серебрякова проверят на иностранное финансирование

Глава “Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией” Виталий Бородин объявил о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова на предмет иностранного финансирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии