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Раппопорт и Серебрякова проверят на иностранное финансирование

Раппопорт и Серебрякова проверят на иностранное финансирование

Глава “Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией” Виталий Бородин объявил о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова на предмет иностранного финансирования.

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