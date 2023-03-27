Заноза

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Кадровый голод ВСУ: ловушка для нежелающих умирать захлопнулась окончательно

Кадровый голод ВСУ: ловушка для нежелающих умирать захлопнулась окончательно

На фоне разворачивающихся крайне драматично для ВСУ военных действий под Артемовском и вообще на Донбассе, всё большую актуальность для киевского режима приобретает вопрос пополнения их рядов хоть сколько-нибудь боеспособным личным составом.

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