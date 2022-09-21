Бояться не стоит. Не так страшен ковид, как его малюют

По сообщению ВЦИОМа, в ходе августовских опросов 55% россиян сказали, что в той или иной степени боятся заболеть COVID-19 или что заболеют их близкие.
Популярные статьи
- «Первобытная русофобия» от президента Дуды: Русские должны выплатить полякам репарации за свой террор
- Ударные дроны «Герань-2» в вечернее и ночное время поразили очередные объекты противника в Одессе
- Столтенберг: После проведения референдумов Россия заявит, что её территорию атакуют с применением оружия НАТО
Свежие комментарии