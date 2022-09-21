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Бояться не стоит. Не так страшен ковид, как его малюют

Бояться не стоит. Не так страшен ковид, как его малюют

По сообщению ВЦИОМа, в ходе августовских опросов 55% россиян сказали, что в той или иной степени боятся заболеть COVID-19 или что заболеют их близкие.

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