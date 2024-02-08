Страны ЕС увеличили закупку «токсичного» топлива из нашей страны

НП

Наталья Павлова

"... без газа Европе не обойтись, а самое дешевое сырье можно купить только в нашей стране..." А зачем такие самые дешёвые цены на наш газ? А зачем вообще газ продается в Европу, которая собирается уничтожить Россию? Чтобы облегчить им эту задачу? Если, как утверждается, всё былое европейское благополучие было благодаря российским энергоносителям, то почему не обернуть те энергоносители, которые сейчас продаются нашим недругам, на благополучие российских граждан, на собственное производство? Когда же эти продавцы всего российского в ЕС и США будут действовать в интересах СВОЕГО народа, если, конечно, российский народ им свой?