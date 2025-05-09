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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Салехарде открылся тематический автопоезд «Направление — Победа!»

В Салехарде открылся тематический автопоезд «Направление — Победа!»

На площади у «Геолога» в Салехарде в День Победы открылся уникальный проект в четырех автобусах «Автопоезд «Направление — Победа!», благодаря которому ямальцы могут совершить путешествие во времени, сообщил «Ямал-Медиа».

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