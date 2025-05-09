На площади у «Геолога» в Салехарде в День Победы открылся уникальный проект в четырех автобусах «Автопоезд «Направление — Победа!», благодаря которому ямальцы могут совершить путешествие во времени, сообщил «Ямал-Медиа».
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