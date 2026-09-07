Соединенные Штаты Америки: один человек был убит и семь других получили ранения на домашней вечеринке в районе улиц Вейр и Самнер в Тонтоне, штат Массачусетс, ранним утром 6 сентября после инцидента со стрельбой.
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