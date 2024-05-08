Подбитые танки и бронь Запада на русской земле: Что сразило западные СМИ на выставке трофейной техники в Москве Алиса БронскаяПрофессор Геворг Мирзаян, преподаватель в Финансовом университете, поделился своим мнением о реальности выставки трофейной техники в Москве.