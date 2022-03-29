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Циципас о матче с Алькарасом: «Это будет серьезное испытание, но я люблю такие проверки»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал то, что сыграет с Карлосом Алькарасом в 1/8 финала в Майами.

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