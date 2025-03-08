Минобороны РФ: Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в Курской области

Удар по скоплению личного состава и техники вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в приграничных районах Курской области, нанес экипаж бомбардировщика Су-34 Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщает министерство обороны РФ 8 марта на своем официальном сайте.
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