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Суть Событий

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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями

Гарика Харламова и Катерину Ковальчук поздравляют с пополнением в семействе. Для шоумена этот ребенок станет вторым - у него уже есть дочь от Кристины Асмус.

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