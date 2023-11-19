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40 лет назад дети советских богачей угнали самолет для побега из СССР. Как мечта о жизни в США обернулась кровопролитием?

40 лет назад дети советских богачей угнали самолет для побега из СССР. Как мечта о жизни в США обернулась кровопролитием?

40 лет назад, 18 ноября 1983 года, в Советском Союзе было совершено преступление, которое навсегда вошло в криминальную историю страны: группа молодых людей захватила самолет с пассажирами, чтобы перебраться в Турцию.

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