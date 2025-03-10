Другой Вэнс: Кузен вице-президента США бежал из рядов ВСУ, просражавшись с русскими три года

Владимир Соловьев

" И ДИН ИЗ НИХ "МЯХАНИК", РАССКАЗАЛ, СБЕЖАВ ОТ НЯНЕК: УКРАИНСКИЙ" МНОГОГРАННИК" - НЕ ЗАКРЫТЫЙ ПУП ЗЕМЛИ" (Высоцкий, немного изменено). " ЧТО ТАМ БЫЛО, КАК ТЫ СПАССЯ, КАЖДЫЙ ЛЕЗ И ПРИСТАВАЛ. НО НЭНТИ ВЫНСА ТОЛЬКО ТРЯССА И ЧИНАРИКИ СТРЕЛЯЛ"!