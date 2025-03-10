Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Ислам самая молодая и самая агрессивная религия.  Посмотрите что творится в Сирии. Они просто не признают никаких дру..."Мусульмане решит...
  • Erna Абих
    Такое чувство что Путин спит и не понимает что происходит"Будь женщиной!":...
  • Aleksandr Sobolev
    Когда никчемным трусам. которые даже имена свои бояться указывать, - эти нацистские бибизянки начинают вопить про то ...Русскую семью выс...

Другой Вэнс: Кузен вице-президента США бежал из рядов ВСУ, просражавшись с русскими три года

Другой Вэнс: Кузен вице-президента США бежал из рядов ВСУ, просражавшись с русскими три года

Царьград коллаж Царьграда Двоюродный брат вице-президента США, как оказалось, воевал наёмником в рядах ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot; И ДИН ИЗ НИХ &quot;МЯХАНИК&quot;, РАССКАЗАЛ, СБЕЖАВ ОТ НЯНЕК: УКРАИНСКИЙ&quot; МНОГОГРАННИК&quot; - НЕ ЗАКРЫТЫЙ ПУП ЗЕМЛИ&quot; (Высоцкий, немного изменено). &quot; ЧТО ТАМ БЫЛО, КАК ТЫ СПАССЯ, КАЖДЫЙ ЛЕЗ И ПРИСТАВАЛ. НО НЭНТИ ВЫНСА ТОЛЬКО ТРЯССА И ЧИНАРИКИ СТРЕЛЯЛ&quot;!
Ответить
14 час.
Анфиса Иванова
В семье не без урода...
Ответить
13 час.
HotRS
Жаль, что не взяли в плен. На жест доброй воли Трамп отдал бы Одессу. Бизнес, ничего личного.
Ответить
6 час.
наверх