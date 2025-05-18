Португалия пригрозила жалобой в ЕК из-за действий Франции по электроэнергии

Жалоба властей Португалии на перебои с трансграничной подачей электроэнергии из Франции готовится к подаче в Еврокомиссию с целью оказания давления на Париж, 18 мая сообщила газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Португалии Марию Да Граса Карвальо.