Аль-Иттихад — Навбахор: прогноз на матч 22 февраля 2024, Лига Чемпионов АФК

22 февраля 2024 года в саудовском городе Джидда, состоится второй матч 1/8 финала Лиги Чемпионов Азии между клубами «Аль-Иттихад» и «Навбахор».
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