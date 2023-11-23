СК возбудил дело после отравления людей в барнаульской кофейне "Йель"

Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников кофейни и изымают документацию В Алтайском крае после пищевого отравления посетителей одной из кофеен возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщает региональный СК.
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