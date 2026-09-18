МИД РФ обвинил Евросоюз в морском разборе за арест судов

Владислав Масленников из МИД РФ заявил, что задержание гражданских судов Евросоюзом — это морской разбой.
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